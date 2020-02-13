1xbet зеркало на сегодня

Идея “получать деньги легко и быстро” нравится всем, а где это можно сделать, если не на сайте самой большой букмекерской конторы на пространстве СНГ? Сайт 1xbet считается самым полным и интересным для пользователей интернета.

Здесь постарались угодить всем, от любителей различных игр из онлайн-казино, до желающих поставить на победу любимой команды. Если сейчас игрового настроения нет, можно просто посмотреть одну из многих лайв-линий и прематчей.

И все-таки, сервис не пользовался бы такой популярностью, если бы не простота его внутреннего устройства. Все, начиная с регистрации, заканчивая ориентированием в личном кабинете, будет понятно даже несведущему в компьютерных технологиях пользователю. Ах да, не стоит забывать и о приятном бонусе для новичков.

Как увеличить стартовый бонус с 5000 руб. до 6500 руб.?

Каждый новый игрок 1xbet получает ощутимо приятный стартовый бонус на свой счет в размере 5000 рублей. Есть небольшая хитрость по увеличению суммы до 6500 рублей, и это — промокоды. Вот список действующих на данный момент.

Ниже показано поле для ввода одного из этих промокодов. Обратите внимание, что делать это нужно еще на этапе регистрации, никак не позже.

В отмеченное поле нужно ввести любой из предложенных кодов

“Промокоды работают, пока расположены на этом сайте”

Как пройти регистрацию на 1xbet?

Чтобы начать процедуру регистрации, нужно начать с посещения официального сайта или одного из целой сети зеркал. Все это соединено единой базой, поэтому место старта непринципиально.

Чтобы начать, нажимаем на большую зеленую кнопку “РЕГИСТРАЦИЯ”. Она всегда расположена в верхней правой части. Далее понадобится выбрать 1 из 4 способов прохождения регистрации.

Самый простой — В один клик

Отличная возможность быстро пройти предварительную регистрацию и взяться за изучение всего сервиса. Нужно просто выбрать страну проживания и основную валюту счета. Нажимая “Зарегистрироваться”, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами сообщества.

Самая быстрая регистрация “В 1 клик”

Дальнейшую информацию можно будет ввести позже.

Аналог предыдущему — По номеру телефона

Идея формы взята из предыдущего пункта. Здесь, сразу верифицируется номер телефона, вам останется указать оптимальную валюту и также нажать”Зарегистрироваться”.

Способ регистрации “По номеру телефона”

Полная регистрация — По E-mail

Переходя на третью вкладку, новый пользователь может сразу пройти полную процедуру регистрации. Это не занимает слишком много времени, а потом уже не придется к этому возвращаться.

Требуемые для заполнения поля, для регистрации по E-mail

Упрощенный вариант — социальные сети и мессенджеры

Если Вы хотите быстро зарегистрироваться, но нет желания заполнять поля, можно дать разрешение на импорт данных из социальных сетей. Это способ выполнить полную регистрацию с помощью одного из семи самых популярных мессенджеров и социальных сетей.

Вид вкладки регистрации “Социальные сети и мессенджеры”

Закончив с регистрацией на 1xbet, новый пользователь сразу получает бонус на счет. Мы рекомендуем сразу приступить к действиям, описанным далее.

Прохождение регистрации в системе ЦУПИС

В области финансового регулирования деятельности букмекерских контор есть главная организация — ЦУПИС. Это помогает контролировать ситуацию и гарантировать исполнение обязательств всеми сторонами.

Дополнительно на ЦУПИС возложена функция налогового контроля. Каждый выигрыш на сервисе облагается налогом в 13%. То есть, играть вы будете полностью честно и законно.

Для регистрации, нужно пройти стандартную процедуру заполнения нескольких полей. Подробнее об этом можно прочитать на официальном сайте ЦУПИС.

Отметим, что привязку к аккаунту необходимо выполнить каждому игроку, прошедшему регистрацию 1xbet.

Проверка полученных данных в ЦУПИС

Чтобы ЦУПИС был уверен в полноправности ваших действий, нужно пройти личную проверку подлинности данных. Для этого достаточно обратиться в одну из сетей партнерских букмекерских контор.

Прохождение процедуры от вас потребует только наличия паспорта. Данные на месте добавляются в реестр. Далее они проверяются в течении, как правило, 2-х суток. Если все отлично, вы сможете начать играть и ставить, с гарантией получить выигранные деньги.

Верификация пользователя и подтверждение личности 1xbet

Букмекерской конторе требуется гарантия того, что выводы средств производят только хозяева зарегистрированных аккаунтов. Без подтверждение личности можно только играть, но вывести средства неидентифицированные личности не могут.

Скриншот полей заполнения данных игрока

Процедура принудительная, для сохранения высокого уровня безопасности 1xbet.

Возможности личного кабинета

Когда все процедуры регистрации пройдены, можно познакомиться с меню личного кабинета. Его постарались устроить максимально просто. Игроку доступно 13 пунктов и если с формой изменения личных данных мы уже знакомились выше, то оставшиеся лучше рассмотреть подробнее:

Описание партнерской программы — вся информация по привлечению новых людей и получению от них прибыли.

Работа с финансами — тут можно пополнять или снимать средства с баланса. Дополнительно в системе 1xbet можно переводить деньги между разными аккаунтами.

Статистика аккаунта — все данные об истории ставок, внутриигровых достижениях и балансовых операциях.

Кэшбек — чем активнее игрок ведет себя на сервисе, тем больший процент от неудачных ставок будет возвращаться на баланс. Уровни кэшбэка можно увидеть на изображении:

Как растут уровни кэшбэка в 1xbet

Настройки аккаунта — вы можете изменять здесь различные параметры, в том числе конфиденциальность и безопасность.

Обращение в службу поддержки.

Запомните, на разных зеркалах меню может немного отличаться от стандарта. Не волнуйтесь, это допустимые погрешности.

Как выводить выигранные деньги?

Вы сможете получить средства по различным 42 способам:

Как можно вывести деньги из системы 1xbet?

Настоятельно рекомендуем обращаться в поддержку за предоставлением информации о размере комиссий и условиях вывода ДО начала. Это поможет максимально быстро получить деньги и не потерять много на комиссионных.